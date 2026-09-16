Стало известно, с кем живет Михаил Ефремов после освобождения из колонии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 507 0

Артист оставил прежней семье все имущество и перебрался на съемную квартиру.

С кем встречается актер Михаил Ефремов — имя избранницы

Фото: www.globallookpress.com/ Bulkin Sergey

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Ефремов после освобождения живет с актрисой Дарьей Белоусовой

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после выхода из колонии обустроил жизнь по-новому. По данным KP.RU, 62-летний артист передал экс-супруге Софье Кругликовой и детям все имущество, а сам снял жилье на Патриарших прудах — рядом с актрисой «Современника» Дарьей Белоусовой.

Избраннице Ефремова 43 года. Она дочь актера «Ленкома» Владимира Белоусова, выпускница Щепкинского училища, служит в «Современнике». В 2010-м вышла замуж за актера Шамиля Хаматова, брата Чулпан Хаматовой, однако через восемь лет пара распалась.

По информации издания, роман с Белоусовой у Ефремова начался еще до трагической аварии. Пока артист отбывал срок, женщина дожидалась его и приезжала на свидания. Узнав об одной из таких встреч, Кругликова подала на развод.

Ефремов репетирует в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова новый спектакль «Васса Железнова». Вместе с ним на сцену выйдет и его сын Николай, и, как говорят, сама Белоусова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка РФ Людмила Поргина высказалась о возвращении своего коллеги Михаила Ефремова в кино. По словам Поргиной, актер принял решение сделать паузу в съемках. Вместо работы в кинематографе он сосредоточился на театральной деятельности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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