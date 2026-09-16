В режиме ЧС: на Таймыре из-за шторма разлились 200 тонн дизельного топлива

Из-за разлива 200 тонн дизельного топлива после шторма на Таймыре ввели режим ЧС

Сильный шторм привел к разгерметизации резервуара с дизельным топливом в Таймырском Долгано-Ненецком округе Красноярского края — в районе поселка Сындасско. В результате происшествия в окружающую среду утекли около 200 тонн горючего, которое попало в Хатангский залив. Об этом сообщила пресс-служба главного управления (ГУ) МЧС по региону на официальном сайте.

В результате разлива дизеля почти 500 жителей одного из самых северных населенных пунктов России остались без связи и питьевой воды. Уроженка Сындасско рассказала Daily Storm, что в домах после шторма сгорела бытовая техника — телевизоры, телефоны. При этом полноценной мобильной связи населенном пункте и не было, интернет работал с перебоями, местные в основном пользовались стационарными телефонами. Теперь соседи помогают друг другу связаться с родственниками и сообщить о беде.

Главной проблемой стал риск попадания топлива в озеро, откуда местное население берет пресную воду. Из-за поднятия уровня моря соленая вода попала в водоем, и в поселок организовали доставку питьевой воды из села Хатанга.

Цистерна, по данным ТАСС, принадлежит компании «Таймыр альянс трейдинг», дизель использовался для местной электростанции. По словам собеседницы Daily Storm, резервуары с топливом были старыми — стояли еще с советских времен. Но без электричества поселок не остался — в резервных резервуарах есть запасы на десять дней. Глава Таймыра Алексей Членов заявил, что явных признаков ущерба экологии пока не обнаружено, специалисты взяли соответствующие пробы.

В округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны природы при эксплуатации промышленных объектов. Окончательная оценка экологического состояния населенного пункта будет дана после проведения лабораторных исследований.

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