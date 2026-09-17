Мощи Дмитрия Донского привезли в полевой храм «Южной» группировки войск

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Бойцы признаются: вера — это лекарство от страха.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Одна из важнейших составляющих успешного выполнения боевого задания — высокий моральный дух. Поднять его помогает не только сила оружия, но и вера.

Тысячи наших бойцов на передовой смогли поклониться мощам князя Дмитрия Донского. Он почитается как покровитель воинов. В одном из полевых храмов, куда доставили святыню, побывал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в полевом храме «Южной» группировки войск. Священники, которые сопровождают святыню, — тоже боевые.

«Обретение мощей святого великого благоверного Дмитрия Донского — естественно, это укреплять будет наших воинов в самую нужную годину, в самый нужный миг», — сказал полковой священник Василий Зудилов.

Ранее ковчег с мощами великого князя уже побывал на Саур-Могиле и в полевых храмах группировок «Запад» и «Север». К святыне смогли прикоснуться сотни бойцов.

Вера на войне позволяет побороть страх. Журналисты поговорили с бойцами, которым явилось настоящее чудо — они выжили там, где это казалось невозможным.

«Была такая ситуация, что нас разбирали, нашу точку, минометами, артой, „Бабой Ягой“. Я взял крестик в руки и начал его целовать. Чтобы выжить во всей этой… С божьей помощью я оказался здесь, и я выжил», — сказал оператор БПЛА с позывным «Филя».

Это, наверное, можно объяснить и с рациональной точки зрения. Молитва в момент смертельной опасности — это своего рода самопрограммирование. Способ борьбы с паникой.

«Когда очень сильное волнение, страх, допустим, перед какими-то ситуациями — часто очень молюсь. После молитвы всегда становится легче, если честно. Не знаю, как это работает. На позиции всегда помогало. Если страх охватывает — молишься, и все хорошо происходит», — сказал оператор БПЛА 242-го гвардейского полка «Южной» группировки войск с позывным «Большой».

20-летний оператор БПЛА с позывным «Большой» — один из самых результативных пилотов 242-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки войск. Сбивает дроны типа «Баба Яга» в товарных количествах.

— За три месяца точно я не могу сказать. Только общее количество.

— Сколько?

— 157. Только один я.

— Подожди, я не понял. 157 «Баб Яг» ты один сбил?

— Да.

— За какое время?

— С октября того года.

Офицер 242-го гвардейского полка с позывным «Федя» начинал СВО рядовым. Побывал в штурмовиках, в разведке. Каждый боевой выход начинал с молитвы. Чудо явилось ему в виде чуйки.

«Возможно, благодаря этому, что я верю, у меня появилось что-то, как это объяснить, что-то типа „чуйки“. Так и скажем — чуйка. Ты ощущаешь, что что-то может случиться. Мы с товарищем едем на „Ниве“. И в один момент вместе сидим и говорим: „Давай пойдем пешком“. Останавливаемся. Через сто метров на нас вылетают два FPV-дрона. То есть если бы мы проехали эти сто метров, скорее всего поразило бы и нас, и водителя», — сказал офицер 242-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Федя».

Афоризм о том, что «не бывает атеистов под обстрелом на войне», весьма спорный. Но абсолютно точно — каждый боец перед боем хочет верить в то, что он вернется из этой передряги живым.

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