Ямпольская заявила о важности сохранения языкового многообразия России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

Она рассказала о подходе страны к сохранению культурных традиций.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

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Председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская заявила, что Россия системно занимается развитием и поддержкой языкового многообразия.

По ее словам, стране был необходим собственный праздник, посвященный языкам народов России, поскольку ранее подобного события не существовало.

Ямпольская отметила, что существующий Международный день родного языка имеет другую историческую основу и связан с событиями, происходившими в период распада британской колониальной системы и борьбы народов за языковые права.

«Это то, с чем Россия никогда не сталкивалась и, мы уверены, никогда не столкнется. Мы никогда не пытались быть для наших народов так называемым плавильным котлом, в котором уничтожается уникальность», — сказала она.

По словам Ямпольской, Россия рассматривает разнообразие языков, традиций и культур как ценность.

«Мы очень ценим то богатство, которое нам Господом Богом даровано — богатство языков, богатство традиций, богатство культур и все друг другом взаимообогащаем», — подчеркнула председатель Совета.

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