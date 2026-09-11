«Виноваты родители»: врачи требуют запретить детям на питбайках выезжать на трассы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Оказалось, что чувство вины заставляет взрослых соглашаться на опасные увлечения несовершеннолетних.

Чем опасны питбайки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Нейрохирург Текоев: родители ответственны за опасные поездки детей на питбайках

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля призвали родителей не разрешать детям выезжать на проезжую часть на питбайках, квадроциклах и другой моторной технике. Об опасности таких поездок специалисты рассказали в документальном фильме «На грани надежды», премьера которого состоялась на площадках 360.ru.

«Если разрешают ездить по дорогам общего пользования, то виноваты родители всегда», — подчеркнул нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Аслан Текоев.

Причины опасного попустительства объяснила психолог Микаэла Габидуллина. По ее словам, взрослые нередко идут на неоправданный риск из-за внутреннего чувства вины и так называемого родительского перфекционизма.

«Нет ни одного взрослого, который на 100% справился бы со своим ребенком», — сказала специалист.

Эта тема легла в основу документального фильма «На грани надежды». Авторы картины показали реальные истории детей, пострадавших в авариях, а также работу врачей, которые ежедневно борются за их жизнь и здоровье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что покупка питбайка для ребенка может обернуться для родителей не только штрафом, но и уголовным делом. В России уже появились судебные решения в отношении взрослых, чьи дети после покупки мототехники попадали в ДТП.

Только за первое полугодие 2026 года в таких авариях погибли 20 подростков, еще около 700 получили травмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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