Экономика России: Путин рассказал о ВВП, ценах и рынке труда

Путин рассказал о состоянии экономики России и новом бюджете

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили текущую динамику экономики, исполнение федерального бюджета, инфляцию, ситуацию на рынке труда и подготовку финансового плана страны на ближайшие три года. Глава государства также обозначил основные приоритеты будущего бюджета и рассказал об ожидаемом росте нефтегазовых доходов.

По оценке президента, экономическая динамика в целом соответствует ранее сделанным прогнозам. Власти ожидают, что по итогам 2026 года российский ВВП вырастет примерно на 1%. Одновременно инфляция продолжает снижаться, безработица остается около исторического минимума, а рост доходов населения поддерживает потребительский спрос.

Отдельное внимание на совещании уделили государственным финансам. В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом 606 миллиардов рублей. Существенную роль в этом сыграли ненефтегазовые поступления. В ближайшие месяцы власти рассчитывают и на увеличение доходов от нефти и газа, что должно позволить пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Основные приоритеты бюджета на ближайшие три года

Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку готовится в плановом режиме. Правительство завершает работу над прогнозом социально-экономического развития России на 2027–2029 годы, который станет основой для формирования главного финансового документа страны.

Путин подчеркнул, что при распределении средств необходимо в первую очередь учитывать обязательства государства перед гражданами, вопросы безопасности и обороны.

«Безусловным приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России», — заявил президент.

Глава государства также указал на необходимость постоянно анализировать экономическую ситуацию и при необходимости уточнять приоритеты. Федеральный бюджет при этом должен оставаться одним из основных инструментов достижения национальных целей развития страны.

Предварительно дефицит федерального бюджета ожидается примерно на уровне 2% ВВП. При расчетах власти исходят из консервативного сценария стоимости нефти — около 50 долларов за баррель. Путин назвал такую оценку сверхконсервативной, но надежной.

Нефтегазовые доходы бюджета могут увеличиться

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ruВ августе федеральный бюджет России был исполнен с профицитом 606 миллиардов рублей. По словам президента, существенный вклад в этот показатель обеспечили доходы, которые не зависят непосредственно от ситуации на мировом рынке углеводородов. За первые восемь месяцев года ненефтегазовые поступления в федеральный бюджет выросли более чем на 18%.

«Существенный вклад в этот результат внесли ненефтегазовые доходы, то есть поступления, которые не связаны с глобальной конъюнктурой углеводородов, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка», — отметил Путин.

В ближайшие месяцы власти рассчитывают и на увеличение нефтегазовых поступлений. Президент связал такие ожидания с динамикой мировых цен на нефть. Дополнительные средства, по его словам, позволят увеличить Фонд национального благосостояния, который служит финансовым резервом государства.

При этом будущий бюджет формируется исходя из осторожной оценки стоимости российского сырья. В расчетах используется цена около 50 долларов за баррель. Даже при таком сценарии, как отметил глава государства, Фонд национального благосостояния должен увеличиваться.

«Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно, и ФНБ также будет расти», — сказал Путин.

Рост ВВП России ожидается в пределах 1%

Экономическая динамика в стране, по оценке президента, развивается в соответствии с ожиданиями властей. По итогам 2026 года рост валового внутреннего продукта должен составить около 1%. Именно такой показатель учитывался при подготовке бюджетных проектировок на текущий год.

Путин отметил, что отечественные предприятия продолжают устойчиво работать. Состояние бизнеса, по его словам, отражается в том числе на рынке труда и доходах населения.

Безработица составляет около 2,3%, оставаясь вблизи исторического минимума. Реальные заработные платы за первое полугодие увеличились на 6,5%. Рост доходов населения поддерживает внутренний потребительский спрос: объем розничных продаж за семь месяцев прибавил 5,4%.

«Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов — 2,3%», — подчеркнул президент.

Ранее во время мероприятий БРИКС в Нью-Дели Путин также говорил о структурных изменениях в российской экономике. По его словам, за период с 2023 по 2025 год ВВП страны увеличился на 10,3%.

Путин заявил о снижении инфляции в России



Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ruЕще одной темой совещания стала динамика потребительских цен. По словам президента, усилия правительства и Центрального банка по борьбе с инфляцией дают результат, а показатель постепенно снижается со второго квартала прошлого года.

По состоянию на 14 сентября годовая инфляция составила 6,2%. Путин обратил внимание, что показатель заметно ниже уровня, который фиксировался ранее. В частности, по итогам первого квартала 2025 года инфляция находилась на двузначном уровне и составляла 10,3%.

«Инфляция находится в целом под контролем. Начиная со второго квартала прошлого года она постепенно снижается», — заявил глава государства.

Снижение темпов роста цен, устойчивость предприятий и ситуация на рынке труда, по оценке президента, свидетельствуют о том, что текущая экономическая динамика в целом соответствует прогнозам властей. При этом Путин подчеркнул необходимость продолжать анализировать происходящие изменения, чтобы своевременно корректировать экономические приоритеты.

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