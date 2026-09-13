Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Госдуму

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Градоначальник отметил, что от этого зависит курс развития страны и столицы.

Собянин призвал москвичей голосовать на выборах в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям Москвы с призывом принять участие в выборах депутатов Государственной Думы, которые пройдут 18–20 сентября. Об этом сообщается в его личном блоге в мессенджере МАКС.

В своем обращении мэр напомнил, что парламент играет важнейшую роль в системе государственной власти России.

«Депутаты принимают законы и государственный бюджет. Государственная Дума утверждает кандидатуры Председателя Правительства и ключевых министров, которые осуществляют повседневное управление страной», — подчеркнул он.

По словам Собянина, голосуя за кандидатов, граждане не просто выбирают симпатичных им людей.

«Мы принимаем решение, по каким правилам нам предстоит жить в ближайшие годы», — отметил мэр.

Он также указал, что Москва — крупнейший город России, и на выборах голос москвичей традиционно звучит весомо. Но это работает только в том случае, если горожане принимают ответственное решение, а не уклоняются от него.

Собянин напомнил, что сегодня большинство в Государственной Думе принадлежит партии «Единая Россия». По его мнению, это является гарантией продолжения курса Президента Владимира Путина на поступательное развитие страны. 

В завершение мэр попросил москвичей принять участие в выборах 18–20 сентября и отдать свои голоса за партию «Единая Россия» и ее кандидатов в одномандатных округах. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центральная избирательная комиссия пригласила 12 международных миссий для наблюдения за выборами в Государственную думу. Всем миссиям были переданы документы о ходе подготовки к сентябрьским выборам. Памфилова уточнила, что международные наблюдатели сами запросили эти материалы, и ЦИК предоставила им все необходимое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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