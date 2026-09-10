Попрошайничество с порога: зачем Зеленский экстренно прилетел в Канаду

Зеленский прилетел в Канаду выпрашивать помощь для Украины

Зеленский сейчас разъезжает по западным странам. Из Норвегии он отправился в Исландию, а затем — в Канаду, где буквально с трапа самолета дал понять, что будет выпрашивать у местных властей дальнейшую помощь для Украины.

В планах — встреча с премьером Марком Карни. Среди прочего, Зеленский хочет обсудить с ним вопросы оружейных поставок и меры поддержки по подготовке к зиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь правительства Молдавии Думитру Чорич опроверг информацию об угрозе для самолета Владимира Зеленского со стороны беспилотника. По его словам, 8 сентября воздушное пространство республики было закрыто из-за дрона, проникшего со стороны Украины, который военные отслеживали до границы с Румынией. Это привело к задержке трех бортов на вылет и четырех на посадку, включая самолет Зеленского, вылетавший из Кишинева.

Чорич подчеркнул, что в момент тревоги борт находился на земле, а воздушное пространство было закрыто, поэтому никакой угрозы не возникло. Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявлял, что самолет Зеленского, направлявшийся в Осло, едва не был поражен беспилотником во время подготовки к взлету.

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