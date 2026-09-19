Пенсионер едва не погиб в чане с вином в Испании

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 11 0

В резервуаре с виноградными отходами мужчина начал терять сознание из-за скопившихся внутри газов.

Пенсионер чуть не умер в бочке с вином — как он выжил

Фото: www.globallookpress.com/?Â©Stuart Westmorland

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Пенсионер попал в чан с вином во время сбора урожая в Испании

Пожилой мужчина оказался в смертельной ловушке среди отходов винопроизводства и ядовитых испарений. В испанском муниципалитете Альянде спасатели вызволили 73-летнего мужчину, который застрял внутри огромной винной тины и начал задыхаться. Об этом сообщает Europa Press.

Инцидент произошел в населенном пункте Карседо-де-Ломес вечером в четверг. Пострадавший сам сумел дозвониться в службу спасения 112 около девяти вечера, сообщив, что находится в одиночестве и тонет в «магаю» — твердых остатках винограда. Ситуация осложнялась высокой концентрацией бродильных газов, из-за которых пенсионер начал терять сознание.

К моменту прибытия пожарных из Кангас-дель-Нарсеа на помощь подоспел сосед, который удерживал мужчину на поверхности, не давая ему полностью погрузиться в густую массу. Процесс спасения оказался технически сложным из-за ограниченного пространства в помещении. Изначально специалисты планировали вытащить пострадавшего через верхнее отверстие резервуара, однако низкие потолки и узкий проем не позволили этого сделать.

В итоге пожарным пришлось частично опустошить тину и перевести ее в горизонтальное положение, чтобы извлечь человека. После успешного завершения операции в 21:36 мужчину передали медикам.

Несмотря на серьезный риск отравления газами, при первичном осмотре тяжелых травм выявлено не было. Тем не менее, для проведения детального обследования пациента доставили в госпиталь Кармен и Северо Очоа. В спасательной операции также принимали участие местная бригада первичной медико-санитарной помощи и мобильная группа реанимации.

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