Вычислен срок, когда медведи перестанут охотиться на людей и уйдут обратно в лес

Специалисты считают, что восстановление кормовой базы изменит ситуацию, которая уже несколько месяцев держит в страхе всю страну.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Частые выходы медведей к людям сократятся в 2027 году
Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам может улучшиться в 2027 году. Специалисты связывают это с восстановлением кормовой базы и регулированием численности животных. Об этом ТАСС сообщил врио президента ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко.
По словам специалиста, одной из причин, из-за которых медведи приближаются к людям, становится нехватка естественного корма. В поисках пищи животные могут покидать привычные места обитания и выходить к населенным пунктам.
Ожидается, что восстановление кормовой базы позволит изменить ситуацию. При достаточном количестве естественной пищи медведям будет меньше необходимости приближаться к человеческому жилью.
Еще одним фактором должно стать регулирование численности животных. Эти меры, по оценке Сицко, в совокупности могут привести к снижению количества случаев выхода медведей к людям уже в следующем году.
При этом специалисты рекомендуют сохранять осторожность в районах, где обитают крупные хищники. При встрече с медведем не следует приближаться к животному или пытаться его преследовать.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
74%
Нашли ошибку?