У экс-министра транспорта Нидердландов загорелся пауэрбанк во время полета

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Василиса Власова
Василиса Власова 25 0

Эйрлингс заснул, заряжая устройство на борту самолета.

У экс-министра транспорта Нидердландов загорелся пауэрбанк

Фото: www.globallookpress.com/ J.L. Sousa, Register

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Пауэрбанк бывшего министра Нидерландов взорвался во время полета. Из-за инцидента самолет пришлось развернуть. Об этом сообщает местное издание NL Times.

«На борту самолета компании KLM загорелся портативный аккумулятор, принадлежащий бывшему президенту и генеральному директору KLM Камилю Эйрлингсу», — сообщается в публикации.

По информации издания, внешний аккумулятор взорвался, когда Эйрлингс заснул, заряжая его в полете. Экипаж оперативно потушил огонь, однако пилот принял решение вернуться в аэропорт Схипхол. Пассажиры провели в воздухе дополнительное время.

При этом Эйрлингс нарушил правила собственной бывшей компании: использование пауэрбанков на борту KLM запрещено, хотя перевозить их разрешено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девушка в Москве получила ожог после взрыва портативного аккумулятора. Москвичка оставила устройство на кровати и легла спать. Когда она услышала хлопок, горели ее волосы, подушка, одеяло и все на кровати.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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