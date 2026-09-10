«Шантажирую»: как Ханна убеждает мужа разрешить ей выкладывать рилсы

Певица Ханна часто спорит с мужем о публикации очередных рилсов

Певица Анна Иванова, более известная по сценическому псевдониму Ханна, часто спорит с мужем, бизнесменом и музыкальным продюсером Павлом Курьяновым, чтобы он разрешил ей выкладывать рилсы о совместной жизни. Об этом она заявила 5-tv.ru на празднике Русского радио.

«Сложно мне даются эти рилсы с точки зрения их выставления. У меня большое количество контента, но мой супруг не разрешает мне его выставлять, мне приходится шантажировать, манипулировать», — сказала артистка.

По словам певицы, она искренне рада, что ее контент откликаются огромному числу зрителей. Она подчеркнула, что снимает «Лайф» — видео об обычной, повседневной жизни. Как и в любой паре, у Ивановой и ее мужа есть какие-то бытовые ссоры и «приколы», как выразилась певица — все это вполне фактурный материал для шуточных скетчей.

Также Ханна уточнила, что у них с Курьяновым есть контент-менеджер, который публикует видео.

Ранее певица рассказала о том, что считает самым главным в воспитании детей.

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