Солнце убивало: в центре Блохина помогли девушке-«вампиру» с опухолями

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Пациентка страдает генетическим заболеванием, которое встречается у одного человека на миллион.

Девушка с онкологией из-за Солнца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В центре Блохина помогли девушке избавиться от опухолей, вызванных Солнцем

Врачи онкологического центра имени Николая Блохина помогли девушке избавиться от опухолей, вызванных Солнцем. Об этом сообщило издание Life.ru.

По их данным, девушке, у которой к 17 годам насчитывалось более 20 видимых новообразований на коже, в том числе злокачественных, удалось помочь. Кроме того, на ее кожном покрове была множественная пигментация и сосудистые изменения.

Отчасти опухолей избавились при помощи хирургического вмешательства. Однако не все их можно было удалить подобным методом. Поэтому медики продолжили лечение при помощи иммунотерапии.

«Разрешились те неоперабельные опухоли, которые были недоступны для хирургического лечения. Кожа стала более однотонная, кожа стала, по сути, как у обычных людей», — отметила ведущий научный сотрудник НИИ детской онкологии и гематологии учреждения Татьяна Белышева.

Девушка страдает от пигментной ксеродермы. При этом заболевании у человека нарушен механизм восстановления ДНК после того, как она нарушается воздействием ультрафиолетового света. В клетках кожи изменения не устраняются, а накапливаются. Поэтому воздействие солнечного света для таких людей опасно.

Пациентки центра Блохина этот диагноз поставили в пять лет. Люди, страдающие от этой болезни, встречают крайне редко, один человек на миллион.

Врачам удалось взять аспект болезни, вызывающий опухоли, под контроль. Но вероятность того, что новообразования могут вернуться, остается. Поэтому девушка продолжит наблюдаться у врачей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крымской центральной районной больнице врачи извлекли живого червя из века девушки. У пациентки был диагностирована редкая паразитарная болезнь — дирофиляриоз.

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