Собянин: Улицу Академика Черенкова в Троицке продлили до Калужского шоссе

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 11 0

Специалисты оборудовали съезд на улицу Академика Дыхне и выезд на Калужское шоссе, а также съезд с Калужского шоссе в сторону поселка Подсобного хозяйства Минзаг.

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Улица Академика Черенкова в Троицке продлена до Калужского шоссе. На новом участке сделали четыре полосы движения, там будет ходить наземный городской транспорт. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Кроме того, оборудован съезд на улицу Академика Дыхне к торговым объектам и выезд на Калужское шоссе, а также съезд с Калужского шоссе по направлению к поселку Подсобного хозяйства Минзаг.

«Всего в рамках проекта построили и реконструировали около двух километров дорог. Появились удобные тротуары, остановки, новое освещение. Снизилась нагрузка на существующую улично-дорожную сеть, а поездки стали быстрее и удобнее для тысяч москвичей», — сообщил Мэр Москвы.

Развитие транспортной инфраструктуры — один из ключевых градостроительных приоритетов Москвы. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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