«Действуют дерзко»: Путин отметил морскую пехоту на учениях Тихоокеанского флота

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 61 0

Военным необходимо учитывать опыт, полученный в ходе спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Путин отметил морскую пехоту на учениях Тихоокеанского флота

Учения Тихоокеанского флота необходимы для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил президент России и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Учения нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, и для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе», — подчеркнул глава государства.

Также он уточнил, что военным необходимо учитывать опыт, полученный в ходе спецоперации. Верховный главнокомандующий отдельно выделил морскую пехоту, заявив, что нет таких боевых задач, которые не смогли бы решить эти военнослужащие.

«Все задачи им по плечу. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически», — заметил Путин.

Флот, по его словам, также полноценно справляется с поставленными целями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин проконтролировал завершение учений Тихоокеанского флота. Он вышел на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг», чтобы оценить заключительный этап маневров.

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