Жертва умерла спустя 15 лет: мужчину обвинили в убийстве из-за старой драки

Metro: мужчину обвинили в убийстве после смерти жертвы спустя 15 лет после драки

Джордана Бертона в Великобритании судят по делу об убийстве Дэниела Оллрайта, который умер спустя 15 лет после нападения. Об этом сообщило Metro.

Оллрайту было 16 лет, когда в сентябре 2006 года в юго-восточной части Лондона группа подростков избила его, используя деревянный брусок, рекламный щит и велосипедную цепь. В результате нападения он получил серьезную черепно-мозговую травму, после которой у него развилась посттравматическая эпилепсия.

Первый приступ у молодого человека произошел в 2007 году. В марте 2022 года Оллрайт умер в возрасте 31 года после очередного эпилептического приступа.

Судебная экспертиза назвала причиной смерти последствия полученной ранее травмы.

Бертон, которому на момент нападения было 14 лет, ранее признал участие в избиении и в 2008 году был осужден за нападение с применением насилия и причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему предъявили обвинение в убийстве.

Сторона обвинения утверждает, что Бертон был участником группового нападения, в ходе которого Оллрайту нанесли удары предметами, способными причинить серьезные травмы.

При этом защита указывает, что обвиняемый не намеревался причинить потерпевшему настолько тяжелый вред.

Суд также рассматривает альтернативное обвинение в непредумышленном убийстве. Бертон своей вины в убийстве не признает.

Разбирательство продолжается.

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