Новый вызов Трампу: Канада и ЕС объявили о создании альянса

Канада и ЕС объявили о создании нового международного альянса

Языком санкций американский президент Дональд Трамп планирует докричаться до своих европейских друзей. Впрочем, после того, что случилось в Нью-Йорке, их уже сложно назвать даже приятелями.

На полях Генассамблеи ООН ЕС и Канада договорились о создании нового союза. Конечно, ни о каком участии США в этом альянсе речи не идет. А эксперты уже сравнивают это с «коалицией слабых». Возможные последствия такого сближения — оценил корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Новый вызов мировому порядку прозвучал накануне на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Канада и Евросоюз объявили о создании международного блока. Прямо не говорят, но всем очевидно — дружить Оттава и Брюссель собрались конкретно против Дональда Трампа. Вопросов к бывшему союзнику накопилось очень много.

«Лидеры со всего мира собрались в Нью-Йорке с четким посланием: международное право имеет значение, сотрудничество имеет значение. ООН остается в центре наших коллективных усилий во имя процветания. Сегодня мы запускаем новую инициативу под названием «Партнеры по многосторонности», — отметил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

География будущего альянса обширная. Желание присоединиться к формату озвучили Индия, Кения, Бразилия, Австралия и почему-то Барбадос. Вместе с Евросоюзом и Канадой зацепили буквально каждый континент — только Антарктиды не хватает. Они претендуют едва ли не на статус новой «Большой двадцатки», только без Китая и США.

Оттава давно ищет союзников в Европе — с тех пор как Трамп устроил торговую войну. А Брюссель не то что не против — он даже предложил Канаде ассоциированное членство в ЕС. В ответ Евросоюз готов покупать сырье, водород, минералы и газ — всем этим Канада раньше торговала в основном только с южным соседом.

«Канада может поставлять СПГ и водород в больших масштабах для поддержки энергетической безопасности Европы. А мы, в свою очередь, можем воспользоваться вашим лидерством во многих технологиях чистой энергетики», — указал премьер-министр Канады Марк Карни.

Стоит ли говорить, что президент США из-за этого демарша впал в ярость. Еще на днях Трамп прямо заявил, что сближения Канады и Европы не допустит. Как всегда, он угрожает пошлинами, но, кажется, Оттава и Брюссель к такому уже привыкли.

«Я думаю, это смехотворно — вся эта история с Канадой. Канада оказалась ужасным торговым партнером. И если ЕС сделает Канаду ассоциированным членом, я сочту это за враждебный шаг. Я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю многими товарами с Европой», — заявил Трамп.

Флагманом нового формата со стороны Евросоюза выступает Франция. Президент Эммануэль Макрон прямо заявил, что инициатива нужна для противостояния США. А тут Трамп на днях еще и дополнительно обидел Париж — опубликовал карту, где в своем стиле покрасил в «звездно-полосатые цвета» французские острова Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане. В Елисейском дворце шутку не поняли.

«Мы убеждены, что сегодня сближение между Канадой и Европой необходимо, поскольку рядом находится американский сосед, который оказывает на канадцев все больше давления посредством тарифов — и оно должно происходить именно здесь, и лабораторией сближения станут как раз острова Сен-Пьер и Микелон», — уточнил Макрон.

Остается вопрос: насколько жизнеспособным может оказаться новый формат — он действительно подвинет «Большую двадцатку» и создаст угрозу гегемонии США? Пока что делать выводы рано. Но эксперты полагают, что шансов у нового альянса не так много. Он может просто не выдержать конкуренции с другими международными организациями.

«Я бы назвал это „коалицией слабых и непонимающих“. Они пытаются вести себя так, будто что-то значат в мире, хотя на самом деле нет. Когда смотришь на серьезные вещи, такие как БРИКС или ШОС… На их фоне я не думаю, что эта штука протянет долго. Я думаю, это показывает, насколько эти страны глупы. Простите, если прозвучит неуважительно, как американец говорю: ребята, вы просто глупые, простите, но это правда», — подчеркнул бывший советник конгресса США, специалист в области международных отношений Джеймс Джатрас.

При этом и сама Канада — как инициатор нового блока — мосты все-таки не сжигает. Премьер-министр Карни отдельно подчеркнул, что не планирует создавать новый центр силы, не хочет рвать отношения с США и тем более не претендует на международный военный союз. Однако мировые экономические потоки уже начали перестраиваться, бывшие «союзники» Вашингтона требуют вольную, и игнорировать этот тренд не получится ни у кого по обе стороны Атлантики.

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