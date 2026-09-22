Собянин: В «Коломенском» создали еще несколько точек притяжения для горожан

В музее-заповеднике «Коломенское» завершили очередной важный этап работ по благоустройству. Подробнее об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«В 2025 году в рамках первого этапа мы создали современную рекреационную зону вдоль Царской набережной и реконструировали причал. Теперь это — одно из лучших мест притяжения горожан с развлечениями для любого возраста. Всего за год его посетили более восьми миллионов человек. Параллельно завершили реставрацию ряда объектов культурного наследия. В их числе один из главных символов России — церковь Вознесения Господня в Коломенском, а также памятники федерального значения “Сытный двор” и “Домик Петра I”», — рассказал мэр Москвы.

Чтобы более равномерно распределить рекреационную нагрузку и сделать отдых в музее-заповеднике максимально комфортным, в этом году продолжились комплексные работы.

В ходе второго этапа специалисты проделали большую работу под землей, обновив и усилив инженерные системы и коммуникации, многие из которых давно выработали свой ресурс. Затем привели в порядок территории Конюшенного двора, а также усадеб крестьянина и кузнеца. Заменили ограждения по периметру, установили фонари и переложили дорожки: в одних местах использовали плитку и гранитный отсев, в других — булыжный камень.

Кроме того, обновили площадку для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий, а также модернизировали Соколиный двор — музейный комплекс, посвященный традициям соколиной охоты в России. Реконструкция позволила улучшить условия содержания птиц. Специалисты отремонтировали дом сокольника, а музейную экспозицию сделали интерактивной. Ансамбль двора теперь объединяет новый белоснежный навес и визит-центр с фасадом из декоративных панелей, которые гармонично вписались в окружающую среду.

Рядом с Соколиным двором открыли новую прогулочную зону — аллею с качелями, где можно отдыхать как вместе, так и поодиночке. В вечернее время на качелях включается мягкая художественная подсветка.

Рядом оборудованы четыре смотровые площадки, две из которых имеют удобные спуски к воде.

Внутри КПП в зависимости от размеров, помимо постов охраны, разместятся визит-центры с кассами, комнаты матери и ребенка, а также санузлы. Для безопасности гостей на входах и по всей территории смонтировали новую надежную систему видеонаблюдения.

В музее-заповеднике обновили тропинки и дорожки, обустроили надежные дренажные и водоотводные системы и модернизировали освещение. Для комфорта гостей создали больше уютных мест отдыха и установили новые стационарные туалеты.

«Сейчас уже проводим третий этап работ. В скором времени планируем приступить к переборке мощения возле дворца царя Алексея Михайловича и обновлению покрытий в Дьяковом городище. В дальнейшем собираемся привести в порядок городошную площадку и воркаут-зоны около нее, модернизировать хозяйственный двор», — уточнил Сергей Собянин.

Еще в планах обновление детской площадки, расположенной на 1-й улице Дьяково Городище. Здесь должны создать большую тематическую игровую зону.

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