Лавров и Рубио встретятся в Нью-Йорке 23 сентября

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 21 0

Переговоры министров пройдут во время недели высокого уровня ООН.

Когда встретятся Лавров и Рубио

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Russian Foreign Ministry'

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Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Переговоры должны пройти на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на мероприятиях возглавляет Лавров.

«Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября», — заявил Логвинов.

Другие встречи российского министра с представителями западных стран также не исключены. По словам Логвинова, если от иностранных коллег поступят соответствующие запросы, российская сторона рассмотрит их с учетом рабочего графика Лаврова.

«От встреч мы никогда не отказывались», — отметил дипломат.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН началась 22 сентября. В ближайшие дни в Нью-Йорке соберутся представители почти 130 стран. Главы государств и правительств обсудят международные конфликты, ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, развитие искусственного интеллекта и дальнейшую работу ООН.

Общие прения продлятся до 26 сентября, а затем завершатся 28 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала необычное выступление Сергея Лаврова. Министр выступит на международном форуме «Диалог о фейках». По словам Захаровой, его речь будет сенсационной.

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Лавров и Рубио встретятся в Нью-Йорке 23 сентября

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