Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС провел встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров российский лидер отметил вклад банка в развитие объединения и заявил о необходимости расширять его деятельность.

«Банк действует энергично, вносит свой существенный вклад в развитие организации, по основным, ключевым направлениям расширяет свою деятельность. И мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что Москва выступает за привлечение к работе финансовой организации большего числа участников, а также за расширение программ, которые могли бы охватывать больше секторов экономики стран БРИКС. Путин также заявил о предложениях по созданию новых платформ, в том числе инвестиционного и электронного характера, которые могли бы расширить возможности банка.

Дилма Роуссефф, в свою очередь, отметила важность участия России в работе Нового банка развития. По ее словам, организация предпринимала шаги для решения возникших сложностей во взаимодействии с российской стороной.

«Я верю, что участие Российской Федерации в НБР чрезвычайно важно для укрепления Глобального Юга, а также для всей организации БРИКС», — заявила Роуссефф.

Встреча прошла с участием заместителя руководителя администрации президента РФ, специального представителя президента по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития Максима Орешкина, заместителя министра финансов Ивана Чебескова и заместителя председателя Центрального банка Владимира Чистюхина.

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