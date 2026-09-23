МВД проводит проверку: действительно ли Джиган устроил стрельбу в Подмосковье

В МВД прокомментировали скандал с якобы устроившим стрельбу рэпером Джиганом

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) якобы взял в заложники свою прислугу и расстрелял охранника. По информации СМИ, пострадавший был ранен в руку и ногу — и все это на глазах у детей Джигана. Инцидент произошел еще в июле. В настоящий момент музыкант нахожится в реабилитационном центре в Израиле и категорически отрицает все обвинения. В МВД России по Москосвской области заявили, что по факту публикаций проводится проверка.

По данным 5-tv.ru, Джиган около девяти часов находился в своем доме вместе с сотрудниками, которых, как утверждается, он удерживал. После этого к особняку прибыли сотрудники полиции, охрана поселка и знакомые артиста. Им удалось прекратить конфликт и обезвредить рэпера.

После произошедшего Джигана направили в реабилитационный центр. Отчим бывшей супруги артиста Оксаны Самойловой Максим Герасимов подтвердил случившееся в беседе с 5-tv.ru. Он заявил, что инцидент действительно произошел, однако отказался раскрывать подробности.

Няня детей рэпера, которая в настоящее время находится с ними за границей, сообщила, что в момент случившегося ее не было в доме. По ее словам, она лишь слышала о конфликте. Женщина назвала сообщения о произошедшем ложью и провокацией, подчеркнув, что подобное поведение не похоже на Дениса.

Пребывание в реабилитационном центре

23 сентября Джиган опубликовал в Instagram* фотографию, на которой у него видны специальные устройства на руках и голове. В публикации рэпер отметил израильский реабилитационный центр, где, предположительно, проходит лечение.

По данным 5-tv.ru, стоимость месячного курса от различных зависимостей в стандартной двухместной палате в этом учреждении составляет около 12 тысяч долларов.

Реакция Джигана на сообщения о случившемся

Сам артист отверг информацию о том, что стрелял в сотрудников в своем доме. Джиган назвал появившиеся сообщения недостоверными и заявил, что ситуация, возникшая во время съемки сниппета, была искажена.

Рэпер также высказался о возможных последствиях своего пребывания в реабилитационном центре для вопроса о родительских правах. По его словам, он не считает лечение в рехабе негативным обстоятельством и воспринимает этот период как возможность для духовного восстановления.

Какое наказание может грозить Джигану

Адвокат Денис Компанеец в беседе с 5-tv.ru заявил, что в действиях рэпера, если изложенные обстоятельства подтвердятся, могут усматриваться признаки нескольких преступлений. Среди них он назвал возможный захват заложников, незаконное лишение свободы, хулиганство с применением оружия, а также угрозу убийством и причинение вреда здоровью.

По словам юриста, в случае подтверждения состава преступлений совокупность статей теоретически может привести к наказанию до 15 лет лишения свободы. При этом окончательное решение о квалификации действий будет принимать следствие.

Компанеец также отметил, что ситуация может повлиять на вопрос о родительских правах Джигана. По его словам, бывшая супруга артиста Оксана Самойлова может рассмотреть возможность ограничения таких прав, а в дальнейшем — и их лишения. Юрист связал это с возможными проблемами рэпера с зависимостями и предполагаемыми противоправными действиями.

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