Путин поблагодарил россиян за участие в выборах в Госдуму

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Срочная новость 35 0

Президент связал активность избирателей с ожиданиями от дальнейшего развития страны.

Путин поблагодарил граждан за участие в выборах

Фото: www.globallookpress.com/Vyacheslav Prokofyev

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Путин выразил благодарность россиянам за участие в выборах

Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей страны, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Об этом глава государства заявил 23 сентября во время совещания с членами правительства.

«Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что после завершения голосования необходимо приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, которое оказали граждане.

По последним данным от 21 сентября, общая явка на выборах депутатов Государственной думы составила 59,32%. За три дня голосования свой выбор сделали более 62,6 миллиона человек.

При этом явка среди участников дистанционного электронного голосования достигла 90,88%. По информации Центральной избирательной комиссии России, партия «Единая Россия» набирает 57,96% голосов. Этот результат стал наивысшим среди политических объединений, участвовавших в выборах.

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