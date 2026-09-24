Почему спецтехнику лучше искать до начала сезона

Покупать спецтехнику выгоднее не обязательно в момент минимальных цен, а заранее — до начала активного сезона. Такой подход дает время сравнить предложения, проверить состояние машины, оценить продавца, договориться о доставке и при необходимости провести диагностику.

Наиболее выраженная сезонность характерна для сельхозтехники. Интерес к технике для подготовки почвы и посева начинает расти в феврале–марте, а пика достигает в апреле–мае. В этот период спрос в 1,5 раза выше, чем в январе, и почти вдвое превышает минимальные значения конца года.

Одновременно растет и предложение: например, число объявлений о продаже тракторов в марте–апреле в 2,4 раза выше, чем в ноябре–декабре, а плугов в январе–марте — в 2,7 раза выше годового минимума. Но вместе с выбором усиливается и конкуренция за востребованные машины.

«Сезонность стоит использовать не как правило „купить дешевле“, а как ориентир для планирования, — отмечает Максим Мажуга, руководитель бизнес-направления „Спецтехника“ в Авито. — Чем сложнее и дороже техника, тем раньше стоит начинать мониторинг рынка. Особенно если речь идет о машине с наработкой или покупке в другом регионе».

На стоимость конкретной техники влияют состояние, год выпуска, наработка, комплектация, регион и условия продавца. Поэтому покупателю важно заранее определить, к какому сроку машина должна быть готова к работе, и выходить на рынок до пика сезонного спроса.