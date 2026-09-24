Феномен Эль-Ниньо угрожает мировому производству чая

В глубоком кризисе рискует оказаться мировой рынок чая. Крупнейшие производители заявили о рекордном неурожае. Двойной удар по фермерам нанесла погода. Сначала на плантации обрушились наводнения. Ну а потом — остатки чайных кустов уничтожила жара. Масштабы бедствия еще предстоит оценить.

Но ясно одно — традиционный напиток значительно подорожает. Антикризисное решение ищут и наши ученые. Все покажет корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Нешуточные страсти разгораются вокруг самого спокойного и уютного напитка. Под угрозой оказался урожай чая сразу на нескольких континентах. Всему виной глобальные климатические изменения, которые уже поставили кенийских фермеров на грань выживания.

Плантации во многих районах Кении страдают из-за града и проливных дождей — стихия погубила чайные листья. В результате производство упало на треть и стало убыточным.

«Если мы сейчас не начнем создавать сорта чая, которые могут выдерживать различные климатические условия, то колебания производства чая будет невозможно контролировать», — заявил министр сельского хозяйства и развития животноводства Кении Мутахи Кагве.

Феномен Эль-Ниньо повысил температуру поверхности воды в тропической части Тихого океана и спровоцировал катаклизмы. В одних странах это оборачивается затоплениями, в других — лесными пожарами и засухами. В тяжелейших условиях сейчас трудятся и индийские фермеры, которым приходится сражаться за каждый килограмм урожая.

«У нас много проблем: в этом году наши листья не растут, нам приходится срезать листья здесь, а на другой стороне вся плантация сгорела», — рассказала одна из индийских работниц плантации.

«Очень жарко, мы падаем в обморок, скорая всегда наготове», — добавила другая женщина.

Чтобы лично оценить масштабы бедствия, на индийские плантации отправился корреспондент Манодж Пандей.

«В этот раз фермеры получили двойной удар: сначала плантации пострадали из-за наводнений, затем началась жара. Если климатические изменения продолжатся, будущие поколения могут остаться без работы», — рассказал он.

Подобные потрясения нарушают привычные объемы поставок и неминуемо провоцируют дефицит чая на мировом рынке. В этих условиях стремительный рост цен — уже вопрос ближайшего времени.

«Если даже доля какого-то региона в поставках растениеводческой продукции, в данном случае чая, превышает 10%, это уже ощутимо сказывается на всей индустрии», — пояснил кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Пока Африка и Азия страдают от засух и наводнений, российские фермеры борются с заморозками. Еще весной в Краснодарский край неожиданно нагрянули холода, которые также ударили по урожаю.

«Сам куст выдерживает заморозки до минус 15, но эти флеши, конечно, 1–2 градуса для них уже много. У нас в апреле были заморозки, поэтому, ну, печально», — рассказала бригадир чаеводческой бригады Любовь Юрченко.

На климатические метаморфозы российские агрономы реагируют выведением новых сортов — сейчас разрабатываются пять зимостойких вариантов чая. Но это вопрос далекой перспективы, а вот ближайшая сильно пугает представителей бизнеса, которые уже сейчас готовятся к оттоку покупателей.

«Как только наступает какой-то кризисный момент, товар заканчивается — эти люди просто перестают к нам приходить. Для малого и микробизнеса с очень маленькой окупаемостью это большой страх — потерять один из самых популярных ходовых товаров», — поделилась владелица чайной лавки Татьяна Евсеева.

У каждого чая есть свое особое наименование — например, «Гордость Цейлона» или «Ассам». Но это, пожалуй, тот случай, когда красивое название «Золото Кении» рискует из метафоры превратиться в реальность.

По мнению экспертов, чай в ближайшем будущем может повторить путь кофе, который уже пережил рыночные потрясения и резкий взлет цен.

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