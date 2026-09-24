«Безобразие!» — Валерий Ярушин раскрыл размер своей пенсии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Основатель «Ариэля» вынужден зарабатывать концертами.

Размер пенсии певца Валерия Ярушина — сколько

Фото: www.globallookpress.com/Andrei Ladygin

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Валерий Ярушин пожаловался на маленькую пенсию

Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин получает пенсию в 22 тысячи рублей. Об этом он сам рассказал NEWS.ru.

Музыкант, стоявший у истоков ВИА «Ариэль», признался, что этих выплат ему не хватает, поэтому приходится выступать.

«Просто безобразие! Еще и заявка на звание народного артиста висит уже 26 лет — до сих пор не рассмотрена. Почему так получается?» — возмутился Ярушин.

Для сравнения: по данным Социального фонда России, в августе 2026 года средний размер пенсии в стране составил примерно 25 тысяч рублей.

Валерий Ярушин — один из основателей «Ариэля» в 1970 году и бессменный руководитель «золотого состава» коллектива до 1989-го. Как сольный исполнитель известен по песням «Зимы и Весны», «Заповедные места», «В краю магнолий», а также как один из исполнителей народной «Порушка Параня» в собственной обработке.

С 2015 года он входит в попечительский совет Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр» и является почетным членом жюри фестиваля «Арт-Изо-Фест».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова отметила 73-летие. На пенсии Проклова наконец-то реализовала давнюю мечту, занявшись иконописью, на которую прежде не хватало времени. Актриса отметила, что теперь может позволить себе работать столько, сколько пожелает. Ее ежедневно радуют создаваемые иконы и окружающая природа, а от чрезмерного общения с людьми она устала, а в одиночестве — хорошо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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