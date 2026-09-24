Подросток обстрелял школьный автобус в Приморье

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Пневматический пистолет изъят, проводится экспертиза.

Подросток обстрелял школьный автобус в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Семнадцатилетний житель поселка Тавричанка Надеждинского района Приморского края выстрелил в школьный автобус, подъезжавший к учебному заведению. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступили сообщения местных жителей о том, что неизвестный гражданин выстрелом повредил стекло школьного автобуса.

«Пассажиры и водитель автобуса не пострадали», — уточнили в МВД по по Надеждинскому району.

Благодаря слаженным оперативным действиям сотрудников полиции личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался житель поселка Тавричанка 2009 года рождения. Гражданин задержан по горячим следам и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

У него изъято пневматическое оружие, которое направлено на исследование. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы по подследственности для принятия процессуального решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Красногорске был задержан 17-летний юноша, которого подозревают в поджоге топливной колонки и служебной машины полиции. Молодой человек сначала совершил поджог колонки на автозаправочной станции, а после этого поджег служебный автомобиль, стоявший возле опорного пункта участкового уполномоченного. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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