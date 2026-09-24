Представлен тизер-трейлер детективного фильма «Черный шелк»

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 35 0

Действие продолжения фильма «Красный шелк» развернется в Шанхае 1930-х годов.

Фото, видео: Кадр из к\ф «Чёрный шёлк», реж.: Андрей Волгин, 2027г.

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Тизер-трейлер российско-китайского фильма «Черный шелк» официально представили на двенадцатом Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур и Санкт-Петербургском международном Контент Форуме. Модератором презентации выступила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Часть съемок картины проходила в национальном парке Чжанцзяцзе в Китае. Эта местность стала прообразом парящих гор в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». «Черный шелк» стал первым российским кинопроектом, снятым в этой локации. По сюжету герои доберутся до гор на гигантском дирижабле.

Действие продолжения фильма «Красный шелк» развернется в Шанхае 1930-х годов. В центре истории окажутся шпионские игры и гонка за секретным грузом.

К роли Николая Гарина вернется сербский актер Милош Бикович. В фильме также вновь появятся актер Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Разведчика Рихарда Зорге сыграет актер Максим Матвеев.

Режиссером-постановщиком стал Андрей Волгин, снявший «Красный шелк». Сценарий написала Мария Нефедова, генеральным продюсером выступил Вадим Быркин.

Производством занимаются кинокомпания Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат». Выход картины в широкий прокат запланирован на весну 2027 года.

Ранее был опубликован созвон артистов, исполнивших роли в «Черном шелке». Они обсудили продвижение картины «интересными способами». Актер Милош Бикович в шутку предложил запустить вместо трейлера черный экран без титров и пояснений. По его словам, это должно заинтриговать зрителей и создать атмосферу неопределенности.

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