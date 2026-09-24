Делегации начали покидать зал ООН перед выступлением Нетаньяху

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 41 0

Часть дипломатов вышла из зала после приглашения израильского премьера на трибуну.

Фото, видео: Reuters/Mike Segar; 5-tv.ru

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Несколько делегаций покинули зал ГА ООН перед выступлением Нетаньяху

Ряд делегаций покинул зал Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

После того как израильского премьера пригласили выступить, десятки дипломатов поднялись со своих мест и направились к выходу. В этот момент в зале продолжали звучать возгласы неодобрения.

После призыва спикера церемонии соблюдать порядок Нетаньяху начал свое выступление. В начале речи он заявил, что оставшиеся участники заседания также могут покинуть зал.

Перед выступлением израильского политика в Нью-Йорке прошла акция протеста. Жители города вышли на Манхэттен, где участники акции в футболках с надписями «Нет войне» и с плакатами призывали Нетаньяху покинуть США. Митингующие перекрыли Первую авеню.

Ранее Нетаньяху подтвердил намерение принять участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на предупреждения мэра города Зохрана Мамдани о возможном задержании израильского премьера. Сам политик заявил, что его не беспокоит эта ситуация.

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