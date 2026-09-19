«Королеву советской аэробики» Лилию Сабитову похоронили на Хованском кладбище в Москве
Артиста умерла 13 сентября в возрасте 73 лет.
Фото: Кадр из телепрограммы «Ритмическая гимнастика» на Центральном телевидении СССР, 1985 г.
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Балерину Лилию Сабитову похоронили на Хованском кладбище в Москве
Народную артистку России, балерину, балетмейстера и телеведущую Лилию Сабитову похоронили на Хованском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник.
По словам собеседника агентства, прощальная церемония состоялась 17 сентября.
Лилия Сабитова умерла 13 сентября в возрасте 73 лет.
Для миллионов советских зрителей она была не только известной балериной, но и ведущей популярной программы «Ритмическая гимнастика». Ее называли «королевой советской аэробики».
С 1974 года Сабитова выступала в «Москонцерте», а с 1981-го стала солисткой группы «Камерный балет». В 1990 году артистка возглавила Московский государственный театр балета Лилии Сабитовой. В 2000 году коллектив получил название театр балета «Московия».
Сабитова также занималась педагогической деятельностью и ставила хореографические произведения. За годы творческой карьеры балерина гастролировала в США, Китае, Аргентине, Франции, Италии, Испании, Португалии, Японии, Австралии и других странах.
В 1987 году Лилии Сабитовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. В 1995 году она стала народной артисткой Российской Федерации.
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