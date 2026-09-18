В Казань из Намибии привезли восемь жирафов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Животные были доставлены грузовым самолетом Ил-76.

В Казань самолетом доставили восемь жирафов из Намибии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Восемь жирафов из Намибии прибыли в Казань грузовым самолетом Ил-76, их разместились в жирафятнике Казанского зооботсада. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Группа животных состоит из трех самцов и пяти самок и сформирована с перспективой дальнейшего разведения. Казанский зооботсад впервые в своей истории принял жирафов.

Животных доставила грузовая авиакомпания «Волга — Днепр» чартерным рейсом по маршруту «Казань — Намибия». Во время перелета специалисты контролировали состояние жирафов и условия их перевозки.

В аэропорту новый борт встретил мэр Казани Ильсур Метшин. После прибытия животных разместили в специальном помещении зооботсада, где они находятся под наблюдением.

«Впервые за 19 лет в Россию привезли жирафов авиасообщением. Для животных это был большой путь, который они благополучно перенесли. Главное — их адаптация», — рассказал председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

По его словам, появление новых животных станет частью развития туристического потенциала города и поможет увеличить продолжительность пребывания гостей в Казани.

Сейчас жирафы содержатся в восьми российских зоопарках. Среди них Московский зоопарк, Красноярский парк флоры и фауны «Роев Ручей», зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, Ялтинский зоопарк, Бердянский зоопарк, Краснодарский «Сафари-Парк», Калининградский зоопарк и Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге.

Казанский зооботсад стал девятым учреждением в этом списке, где появились жирафы. В нем будут содержаться представители ангольского подвида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что манулу Тимофею из Московского зоопарка подготовили специальное занятие, имитирующее охоту. Сотрудники зоопарка спрятали перепелку в коробке с древесной шерстью, чтобы хищник мог самостоятельно найти добычу. Тимофей быстро заинтересовался новым предметом: перевернул коробку, вытряхнул содержимое и обнаружил спрятанное угощение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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