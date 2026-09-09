«Бацилла русофобии»: Песков прокомментировал запрет Латвии на ввоз книг из РФ

Песков заявил, что бацилла русофобии постепенно пожирает власти Латвии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет Латвии на ввоз ряда товаров из России и Белоруссии, включая книги на русском языке. По его словам, такие решения связаны с распространением русофобских настроений. Его слова привело РИА Новости.

«Бацилла русофобии пожирает их постепенно», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о введенных ограничениях.

Представитель Кремля добавил, что ожидал подобных мер от латвийских властей ранее.

«Я думал, это сделали они (власти Латвии. — Прим. ред.) еще раньше, если честно», — отметил Песков.

С 1 сентября в Латвии вступил в силу запрет на ввоз ряда товаров российского и белорусского производства. Ограничения распространяются в том числе на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, а также одежду, текстиль, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивное оборудование. Запрет действует не только в отношении прямых поставок, но и касается товаров из России и Белоруссии, которые ввозятся в Латвию через третьи страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии начали ограничивать использование русского языка в медиапространстве. Комиссия Сейма страны приняла решение об ограничении доли русскоязычного контента в изданиях. Также власти рассматривают возможность полного исключения русского языка из государственных СМИ и введения требований для коммерческих радиостанций.

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