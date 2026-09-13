Антирекорд: рейтинг Эммануэля Макрона упал до минимума за все президентство

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Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

Лишь 16% граждан положительно оценивают работу французского лидера.

Рейтинг Макрона упал до минимума за все президентство

Фото: Reuters/Aurelien Morissard

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Рейтинг Эммануэля Макрона упал до минимума за все президентство

Абсолютный минимум за все время пребывания Эммануэля Макрона на посту президента с 2017 года зафиксирован в новом опросе: только 16% французов положительно оценивают его работу. Таковы данные исследования Ipsos BVA, проведенного для французской газеты Tribune Dimanche.

При этом 81% опрошенных негативно оценили деятельность лидера Франции.

Сильнее всего рейтинг Макрона упал среди сторонников президентского большинства — на 19 процентных пунктов относительно июльского опроса, до 53%. Среди сторонников «Непокорившейся Франции» снижение составило 1 процентный пункт — до 20%, среди «Экологов» — 4 процентных пункта, до 15%.

У Социалистической партии показатель не изменился и составил 18%, у «Республиканцев» и «Союза демократов и независимых» — по 19%, что на 1 процентный пункт меньше предыдущего значения.

Самые низкие оценки Макрон получил среди сторонников «Национального объединения»: только 6% опрошенных положительно оценили его работу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналистка Наташа Рей, объявившая супругу Макрона Брижит мужчиной*, выиграла суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

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