Антирекорд: рейтинг Эммануэля Макрона упал до минимума за все президентство

Лишь 16% граждан положительно оценивают работу французского лидера.
Фото: Reuters/Aurelien Morissard
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Рейтинг Эммануэля Макрона упал до минимума за все президентство
Абсолютный минимум за все время пребывания Эммануэля Макрона на посту президента с 2017 года зафиксирован в новом опросе: только 16% французов положительно оценивают его работу. Таковы данные исследования Ipsos BVA, проведенного для французской газеты Tribune Dimanche.
При этом 81% опрошенных негативно оценили деятельность лидера Франции.
Сильнее всего рейтинг Макрона упал среди сторонников президентского большинства — на 19 процентных пунктов относительно июльского опроса, до 53%. Среди сторонников «Непокорившейся Франции» снижение составило 1 процентный пункт — до 20%, среди «Экологов» — 4 процентных пункта, до 15%.
У Социалистической партии показатель не изменился и составил 18%, у «Республиканцев» и «Союза демократов и независимых» — по 19%, что на 1 процентный пункт меньше предыдущего значения.
Самые низкие оценки Макрон получил среди сторонников «Национального объединения»: только 6% опрошенных положительно оценили его работу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналистка Наташа Рей, объявившая супругу Макрона Брижит мужчиной*, выиграла суд.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.
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