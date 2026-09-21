Задымление носовой части самолета произошло в аэропорту Екатеринбурга

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

По факту случившегося прокуратурой организована проверка.

Задымился самолет в Екатеринбурге

Фото: МАХ/Уральская транспортная прокуратура/id6671233692_gos

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Задымление самолета произошло в аэропорту «Кольцово» в городе Екатеринбург. Об этом сообщила транспортная прокуратура региона на своем канале в мессенджере МАКС.

По их данным, инцидент произошел на стоянке воздушной гавани 20 сентября около 19:20. Задымление самолета авиакомпании «Red Wings» зафиксировали в носовой части фюзеляжа. Оно было ликвидировано сотрудниками аэропортных служб. В момент происшествия на борту не было ни пассажиров, ни членов экипажа.

После случившегося началась оценка состояния самолета.

«Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Ход и результаты доследственной проверки взяты на контроль в прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод. По данным прокуратуры, преземлиться в Ставропольском крае борту пришлось по техническим причинам.

Также 5-tv.ru писал о том, что врачи Нового Уренгоя приняли роды на борту пассажирского самолета. Схватки начались еще в небе, поэтому первую помощь женщине пришлось оказывать бортпроводникам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Задымление носовой части самолета произошло в аэропорту Екатеринбурга

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