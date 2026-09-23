Скрывала от всех: жена Харламова впервые показала фото, сделанное во время беременности
Снимок был сделан в июле, актриса назвала это время лучшим летом.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Жена Харламова Ковальчук впервые показала фото во время беременности
Актриса Катерина Ковальчук, тайно родившая дочь от Гарика Харламова впервые показала фото, сделанное во время беременности.
Ковальчук, которая на протяжении всех девяти месяцев держала в секрете свое положение, опубликовала снимок с животом. Фото было сделано еще в июле.
Звезда сериала «Беспринципные» впервые стала мамой 10 сентября. Она родила дочь в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Отец ребенка — супруг актрисы, юморист Гарик Харламов. Новорожденную назвали Алисой.
Сегодня молодая мама вышла на связь с подписчиками и поделилась кадром периода беременности. На фото Ковальчук запечатлена с открытым животом, на котором лежат темные солнцезащитные очки, а к пупку подведена соломинка с кофе.
«Наше лучшее лето. 15 июля 2026 года», — написала актриса.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Гарика Харламова отчитала его коллег комиков. Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов проговорились — они рассказали секрет о пополнении в семье Бульдога еще в марте.
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