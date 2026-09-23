Скрывала от всех: жена Харламова впервые показала фото, сделанное во время беременности

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Василиса Власова
Василиса Власова 42 0

Снимок был сделан в июле, актриса назвала это время лучшим летом.

Жена Харламова Ковальчук впервые показала беременное фото

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Жена Харламова Ковальчук впервые показала фото во время беременности

Актриса Катерина Ковальчук, тайно родившая дочь от Гарика Харламова впервые показала фото, сделанное во время беременности.

Instagram*/katerinakovalchyk

Ковальчук, которая на протяжении всех девяти месяцев держала в секрете свое положение, опубликовала снимок с животом. Фото было сделано еще в июле.

Звезда сериала «Беспринципные» впервые стала мамой 10 сентября. Она родила дочь в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Отец ребенка — супруг актрисы, юморист Гарик Харламов. Новорожденную назвали Алисой.

Сегодня молодая мама вышла на связь с подписчиками и поделилась кадром периода беременности. На фото Ковальчук запечатлена с открытым животом, на котором лежат темные солнцезащитные очки, а к пупку подведена соломинка с кофе.

«Наше лучшее лето. 15 июля 2026 года», — написала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Гарика Харламова отчитала его коллег комиков. Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов проговорились — они рассказали секрет о пополнении в семье Бульдога еще в марте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны

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