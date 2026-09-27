Киев откашливается: на Украине заявили о распространении неизвестной болезни

На Украине сообщили о распространении неизвестной инфекции

На Украине распространяется респираторное заболевание, возбудитель которого пока не удалось установить. Об этом

По его словам, симптомы не похожи на COVID-19 или грипп. У заболевших может наблюдаться температура около 37,1 градуса, сильная заложенность носа, слабость и повышенная утомляемость. Через несколько дней иногда появляется кашель.

Жиравецкий также предупредил, что спустя три-четыре дня после начала болезни у некоторых пациентов может развиться бактериальная инфекция. В таком случае температура повышается, а общее состояние ухудшается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России гуляет загадочный вирус, при котором не всегда получится сесть на больничный. Тысячи жителей по всей стране жалуются на сильнейшую боль в горле, ломоту в теле и разбитое состояние. При этом температура остается в норме. Такое непривычное течение болезни породило слухи о новой, ранее неизвестной инфекции. И якобы она маскируется под обычные сезонные заболевания.

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