Рядом покоятся брат и отец кинорежиссера.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На могиле Тиграна Кеосаяна установили необычный памятник
В годовщину смерти режиссера, продюсера и телеведущего Тиграна Кеосаяна на Кунцевском кладбище в Москве появился памятник в его честь. Мемориал установили 26 сентября — рядом с могилами отца Тиграна, кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна, и его брата Давида Кеосаяна.
Композиция получилась очень личной и символичной: памятник выполнен в виде режиссерского кресла. На спинку наброшена куртка — словно Кеосаян только что встал и вот-вот вернется. На сиденье лежит сценарий фильма «Бессмертные», над которым он работал перед уходом.
На церемонии открытия присутствовала вдова режиссера Маргарита Симоньян. Ее речь была полна любви и светлой грусти.
«Это очень большой человек, настоящий падишах. Таких мужчин не бывает», — сказала Симоньян, отдавая дань уважения супругу.
Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. Он запомнился зрителям по фильмам «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крым», а также многолетней работой на телевидении. Теперь память о нем увековечена в образе, который точно отражает его призвание — в режиссерском кресле, будто в ожидании новой сцены.
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