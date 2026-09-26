На могиле Тиграна Кеосаяна установили необычный памятник

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 52 0

Рядом покоятся брат и отец кинорежиссера.

Как выглядит памятник Тиграну Кеосаяну

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На могиле Тиграна Кеосаяна установили необычный памятник

В годовщину смерти режиссера, продюсера и телеведущего Тиграна Кеосаяна на Кунцевском кладбище в Москве появился памятник в его честь. Мемориал установили 26 сентября — рядом с могилами отца Тиграна, кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна, и его брата Давида Кеосаяна.

Композиция получилась очень личной и символичной: памятник выполнен в виде режиссерского кресла. На спинку наброшена куртка — словно Кеосаян только что встал и вот-вот вернется. На сиденье лежит сценарий фильма «Бессмертные», над которым он работал перед уходом.

На церемонии открытия присутствовала вдова режиссера Маргарита Симоньян. Ее речь была полна любви и светлой грусти.

«Это очень большой человек, настоящий падишах. Таких мужчин не бывает», — сказала Симоньян, отдавая дань уважения супругу.

Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. Он запомнился зрителям по фильмам «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крым», а также многолетней работой на телевидении. Теперь память о нем увековечена в образе, который точно отражает его призвание — в режиссерском кресле, будто в ожидании новой сцены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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