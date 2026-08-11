Парламент Венгрии избрал экс-главу Верховного суда новым президентом

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что страна вновь обретет настоящего главу государства.

Кто новый президент Венгрии

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

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Венгерский парламент избрал нового президента республики, им стал бывший председатель Верховного суда Андраш Бака. Об этом сообщает газета Nepszava, трансляция заседания велась на YouTube-канале премьера Петера Мадьяра.

Бака оказался единственным кандидатом, сумевшим заручиться необходимым числом голосов для выдвижения.

«После многих лет Венгрия вновь обретет настоящего главу государства», — прокомментировал результат голосования Мадьяр в соцсети X.

Андраш Бака возглавлял Верховный суд с 2009 по 2011 год, но был отстранен от должности в результате судебной реформы, инициированной экс-премьером Виктором Орбаном. Позднее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал то решение незаконным.

Его возвращение в большую политику произошло на фоне недавнего конституционного кризиса — 18 июля тогдашний президент Тамаш Шуйок одобрил 17-ю поправку к основному закону, которая прекращала его полномочия и обязывала парламент избрать нового главу в течение 30 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, лидер киевского режима Владимир Зеленский превратился из кандидата-оптимиста в орка и повелителя мух.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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