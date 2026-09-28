Радиостанция «Судного дня» вновь вышла в эфир с кодовой фразой

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 55 0

Запись передачи опубликовал канал, отслеживающий активность «жужжалки».

УВБ-76 передала кодовое сообщение с позывным НЖТИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Радиостанция УВБ-76 вновь вышла в эфир с кодовой фразой

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», передала новое кодовое сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Сигнал прозвучал сегодня, 28 сентября, в 07:08 по московскому времени. Перед кодовым обозначением и словом, по традиции, прозвучал позывной «НЖТИ», применяемый станцией с 2021 года.

«НЖТИ 00717 НАКОПИТЕЛЬ 7865 4500», — прозвучало в эфире.

Станция вещает на коротких волнах с 70-х годов прошлого века. Большую часть эфирного времени занимает непрерывное гудение, за что радио и прозвали «Жужжалкой». Время от времени привычный фон нарушают голосовые вставки, числовые наборы и зашифрованные фразы. Официальные задачи радиостанции до сих пор не обнародованы. Есть предположение, что звучащие слова и цифры — это шифровки для военных структур. Но доказательств такой версии нет.

УВБ-76 постоянно работает на частоте 4625 килогерц.

Ранее, 21 сентября, УВБ-76, которую также называют радио «Судного дня», выдала в эфир два голосовых сообщения. Первое, «дамполяд», прозвучало в 19:27 по Москве. Второе, «рабокриз», было зафиксировано в 20:24.

До этого, 3 сентября, «Судного дня» радио передало еще два сообщения. Оба сигнала вышли в 11:32 по Москве. В обнародованной записи значится текст: «НЖТИ 28169 БАБКИН 1036 8908 ОРГАНИЧНЫЙ 7247 1156».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Радиостанция «Судного дня» вновь вышла в эфир с кодовой фразой

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