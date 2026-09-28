Маньяка-актера Гаськова приговорили к пожизненному заключению

Московский областной суд признал актера Алексея Гаськова виновным в убийствах девяти молодых девушек и одного мужчины, совершенных на территории Москвы и Московской области, а также в преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с Гаськова три миллиона рублей в пользу одной из потерпевших. Арест, наложенный на имущество осужденного, также сохранен.

По данным следствия, серия убийств произошла в 2002 году, когда Гаськов находился в московском регионе на обучении. Он нападал на девушек в темное время суток, после чего совершал сексуальное насилие и убивал потерпевших.

Первые три убийства произошли в Бабушкинском районе Москвы. Затем обвиняемый убил абитуриентку московского колледжа в лесопарке Подольска. Позднее в центральном городском парке Пушкино он в течение одного дня расправился с двумя девушками, а спустя некоторое время там же нанес ножевое ранение мужчине.

После этого нападения продолжились на северо-востоке Москвы. Там были убиты еще две девушки. Десятой жертвой стала студентка Московского государственного института культуры из Перу. На нее Гаськов напал недалеко от студенческого общежития в Химках. После убийства иностранки он уехал в Новосибирскую область.

Кроме того, следствие установило, что с 2020 года Гаськов совершал в Новосибирской области преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы. Перед этим он склонял ее к употреблению алкоголя.

Ранее источник 5-tv.ru сообщал, что Гаськов признал вину в суде. Во время допросов он подтвердил свою причастность к убийствам и подробно рассказал следствию об обстоятельствах совершенных преступлений.

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