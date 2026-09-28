Управляющая компания пришла без предупреждения: что делать жильцу

Юрист по ЖКХ Лаврухин: УК не имеет права проникать в дом без согласия жильцов

Управляющая компания (УК) не вправе самостоятельно проникать в квартиру для проведения плановых проверок без согласия собственников, однако в некоторых случаях доступ в жилье может быть необходим. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин.

«Без вашего согласия управляющая компания не имеет права проникать в вашу квартиру. Жилище является неприкосновенным», — отметил Михаил.

По словам специалиста, неприкосновенность жилища закреплена Конституцией РФ и Жилищным кодексом. Без согласия жильцов представители управляющей компании могут попасть в квартиру в случае аварии или другой чрезвычайной ситуации, когда существует угроза жизни человека либо повреждения имущества.

При этом УК имеет право требовать предоставить доступ к жилому помещению для планового осмотра оборудования, труб и батарей, а также для проверки приборов учета. Время и дата такого визита должны быть согласованы с жильцами.

Как пояснил Лаврухин, о плановом осмотре оборудования управляющая компания должна уведомить собственника не менее чем за три рабочих дня. Если речь идет о проверке счетчиков, срок уведомления составляет не менее 14 дней. При этом жильцы вправе перенести предложенные дату и время, если они им неудобны.

Отказ предоставить доступ может повлечь разные последствия в зависимости от причины визита. Если управляющая компания пытается проверить счетчики, расчеты могут производиться по нормативу с применением повышающего коэффициента.

В случае аварии отказ жильца предоставить доступ также может иметь финансовые последствия. По словам эксперта, если из-за невозможности попасть в квартиру будет причинен ущерб, ответственность за него может быть возложена на собственника.

При этом управляющая организация не обязана ограничиваться требованиями о добровольном доступе. Как отметил Лаврухин, УК вправе обратиться в суд. Верховный суд ранее подтвердил возможность добиться через суд доступа в квартиру для профилактического осмотра даже при отсутствии аварии или жалоб соседей.

«Нельзя вскрывать двери, проникать в квартиру ради плановых осмотров и ни в коем случае нельзя приходить без предупреждения, если условно нет аварии, поскольку любое незаконное проникновение в жилище является уголовным преступлением, и управляющая компания это должна помнить», — подчеркнул юрист.

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