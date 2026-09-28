«Ты один — паника»: как Максим Матвеев пережил уход отца из семьи

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Артист с детства ощущал себя ответственным за мать.

Максим Матвеев об уходе отца из семьи — подробности

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Максим Матвеев после ухода отца начал болезненно воспринимать одиночество

Актер Максим Матвеев после ухода отца из семьи начал болезненно воспринимать отсутствие близких людей и в детстве боялся, что они могут не вернуться. Спустя годы пережитые эмоции помогли артисту глубже понять одного из своих персонажей. Об этом артист рассказал в интервью Лауре Джугелии.

Отец ушел из семьи, когда будущему актеру было три года. По словам Матвеева, страх быть оставленным стал одним из наиболее сильных событий, повлиявших на него в раннем возрасте.

«Для меня там, начиная с трех лет, вот это ощущение быть оставленным — это, пожалуй, одно из таких самых переворачивающих, так скажем, мою психику событий и поступков», — признался артист.

В дальнейшем даже непродолжительное отсутствие родного человека могло вызывать у Матвеева панику и «полуистеричные состояния». Особенно тяжело он переносил моменты, когда мать ненадолго уходила из дома. В такие минуты мальчик сидел на подоконнике у бабушки и дедушки и ждал ее возвращения.

«И с тех пор я стал воспринимать любое отсутствие близкого человека в доме, даже если он выходит за хлебом, как трагедию. К сожалению, когда ты как бы все, ты один — паника. Потому что ты не понимаешь, я не могу дать себе возможность почувствовать, вернется он или нет», — поделился Матвеев.

Позднее пережитый в детстве опыт артист использовал в профессии. Ощущение оставленности помогло ему глубже разобраться в одном из персонажей и стало опытом, о котором актер хотел поговорить со зрителями.

Матвеев также вспомнил, что с детства ощущал ответственность за мать, поскольку долгое время они жили вдвоем. Особенно тяжело ему было видеть ее слезы.

«Я почему-то чувствовал свою ответственность за это. Я ей там периодически повторял, что: «Мам, как только вырасту, я их всех побью», — рассказал артист.

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