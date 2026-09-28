Право с лево перепутали: врачи сделали операцию пациенту не на том ухе

В Турции сделали операцию пациенту не на том ухе

В Турецком городе Гебзе врачи сделали пациенту Мурату Таракчы операцию не на том ухе. Об этом сообщило агентство İHA.

Мужчина обратился в частную университетскую больницу с болью в голове. Обследование показало, что скопление жидкости в правом среднем ухе. Решение данной проблемы требует хирургического вмешательства.

«Несмотря на то, что результаты обследований четко указывали на необходимость вмешательства на правом ухе, мне прооперировали левое. После операции я почувствовал сильную боль в левом ухе и спросил сотрудников, какое ухо мне прооперировали. Мне ответили, что левое. Тогда я сообщил им, что они допустили ошибку», — рассказал Таракчы.

После того как ошибка была обнаружена, бригада медиков провела операцию повторно в этот же день, но уже на правом ухе. После двух хирургических вмешательств мужчина стал постоянно слышать звон и шум в ушах, да и сам слух снизился. Кроме того, у него появилось нарушение равновесия.

Таракчы вместе со своим адвокатом обратился в Минздрав Турции для проведения расследования. По словам юриста, врачами могли быть нарушены протоколы хирургической безопасности. И общий наркоз, который был введен пациенту дважды за сутки, создал дополнительные риски для его здоровья.

Руководство больницы от комментариев отказалось. В медучреждении отметили лишь, что дадут необходимые объяснения после получения официального запроса от судебных органов.

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