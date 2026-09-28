Пять дней на Волге: из Москвы стартовала экспедиция «Дигория»

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Участники будут проектировать образ будущего России.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Из Москвы стартовала экспедиция «Дигория»

Пять дней на Волге, чтобы вместе спроектировать образ будущего России. Из Москвы сегодня стартовала большая социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». Ее маршрут проходит через Углич, Мышкин, Ярославль, Дубну. На борту 120 философов, политологов, экономистов, социологов. Какая миссия им предстоит — рассказали организаторы.

«Участникам экспедиции наиболее интересные тематики? мы поможем им вместе разработать значимые проекты, которые будем запускать на президентской платформе „Россия — страна возможностей“. Они изучают среду, общаясь с простыми людьми, созидают», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Каждая остановка — новая тема обсуждения, от политики до технологий. Участники проведут семинары и дискуссии, чтобы осмыслить будущее человека, общества и государства. Итогом поездки станет мастер-план, в котором пропишут возможные сценарии развития страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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