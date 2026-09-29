Телефон всю ночь на зарядке: что происходит с аккумулятором

Полный заряд и перегрев быстрее снижают ресурс батареи смартфона

Оставлять смартфон подключенным к зарядке на всю ночь время от времени безопасно, однако постоянная привычка держать устройство на 100% заряда может постепенно снижать ресурс батареи. Особенно вредным сочетанием для аккумулятора становится полный заряд и высокая температура. Об этом сообщило URA.RU.

Когда уровень заряда приближается к 100%, аккумулятор работает при повышенном напряжении. Если телефон часами остается подключенным к сети после полной зарядки, элементы батареи дольше находятся в напряженном состоянии, что со временем может уменьшить ее максимальную емкость.

Сам по себе заряд 100% не опасен: современные смартфоны оснащены контроллерами, которые прекращают обычную подачу энергии после достижения полного уровня и регулируют процесс. Однако во время зарядки устройство может нагреваться, а высокая температура ускоряет химическое старение аккумулятора.

Наиболее неблагоприятный вариант — оставлять телефон на зарядке ночью в жарком помещении, под подушкой, в плотном чехле или рядом с источником тепла. Дополнительную нагрузку создают игры, навигация или видеосвязь во время зарядки.

Во многих современных смартфонах есть функции оптимизированной или адаптивной зарядки. Устройство может временно остановиться примерно на 80% и довести заряд до 100% ближе к моменту, когда пользователь обычно снимает его с розетки. В некоторых моделях можно установить постоянный лимит заряда.

Для повседневного использования специалисты рекомендуют поддерживать заряд примерно в диапазоне от 20 до 80%. При этом специально разряжать смартфон до нуля не нужно. Полностью зарядить устройство перед поездкой или долгим днем — нормальная практика.

Чтобы продлить срок службы батареи, стоит использовать исправные и совместимые зарядные устройства, не допускать перегрева и обращать внимание на состояние аккумулятора. Если корпус телефона вздулся, деформировался или устройство регулярно сильно нагревается, его использование лучше прекратить и обратиться в сервис.

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