Стало в разы больше: биолог назвала главные причины богатого урожая грибов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Важна не только влажность, но и определенная для каждого вида температура.

Почему 2026 год оказался аномально грибным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Биолог Слынько: несколько периодов дождей способствуют обильному росту грибов

Обильный грибной сезон зависит не только от дождей, но и от сочетания температуры, влажности и состояния лесной экосистемы. Одного сильного ливня для появления большого количества грибов недостаточно. Об этом Газета.ру рассказала доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

По словам специалиста, то, что люди находят в лесу, — это только плодовые тела грибов. Основная часть организма — грибница — находится в почве и может долго существовать без появления шляпок на поверхности.

Эксперт объяснила, что массовое появление грибов связано с тем, что при подходящих условиях грибница начинает формировать плодовые тела. Важна не только влажность, но и то, как долго сохраняется вода в почве.

Несколько периодов дождей с небольшими перерывами могут быть благоприятнее одного сильного ливня после засухи. На количество грибов также влияют особенности леса: состав почвы, рельеф, тень и растительный покров.

Температура тоже играет роль, однако универсального правила для всех грибов нет. Разные виды по-разному реагируют на погодные условия. При теплой и влажной погоде плодоношение может проходить несколькими волнами и создавать ощущение продолжительного грибного сезона.

Кроме того, урожай грибов зависит от состояния деревьев. Белые грибы, подберезовики и подосиновики связаны с корнями растений через микоризу, поэтому на их появление влияет погода не только в момент сбора, но и в предыдущие недели.

При этом связывать обилие грибов в конкретном году напрямую с изменением климата нельзя. Для точных выводов необходимо учитывать местные данные о температуре, осадках и наблюдения за грибными популяциями.

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