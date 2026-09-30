NYT: в нью-йоркском метро мужчина погиб из-за застрявшего в дверях пакета

В Нью-Йорке мужчина погиб в метро из-за того, что его сумка застряла в дверях вагона. Трагедия произошла в понедельник, 28 сентября, около 18:00 на станции Utica Avenue в Бруклине. 57-летний Яу Боахене (Yaw Boahene) выходил из поезда линии A, когда его пластиковый пакет застрял в закрывающихся дверях. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Пассажир, по свидетельствам очевидцев, передвигался с тростью и неуверенно держался на ногах. Когда состав начал движение, его потащило по платформе, а затем он упал между вагонами на пути. Полиция, прибывшая по вызову, обнаружила его без сознания и без признаков жизни. Смерть констатировали на месте.

По версии следователей, которую сообщает телеканал NBC, в руках погибшего был синий пластиковый пакет. Ноша зацепилась за запястье мужчины, и он не смог освободиться, когда двери начали закрываться. Сумка оказалась зажата между створками, и когда состав тронулся, пассажира потащило за ним.

Следователи также проверяют версию о том, что нога мужчины могла застрять в зазоре между платформой и поездом. Свидетели сообщали, что состав продолжал движение и сначала никто из персонала, судя по всему, не заметил происходящего. Поезд проехал до следующей станции — Nostrand Avenue, — прежде чем его остановили.

В Нью-Йоркском метрополитене (Metropolitan Transportation Authority, МТА) от комментариев отказались, переадресовав все вопросы полиции. Представители полиции заявили, что не обнаружили признаков преступления, расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на «Октоберфесте» в Мюнхене погиб охранник аттракциона свободного падения Hangover («Похмелье»). Мужчину придавило платформой башни высотой около 80 метров. Жертвой оказался гражданин Сербии, находившийся в запрещенной зоне. Очевидцы и медики пытались его спасти, но безуспешно. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента и ищет свидетелей с видеозаписями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.