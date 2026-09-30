«Проще вагоны разгружать»: муж Кузьминой о том, каково быть отцом в декрете

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 902 0

В семье именно Евгений взял на себя заботу о ребенке.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Евгений Апанасевич: проще вагоны разгружать, чем сидеть с маленьким ребенком

Мужчинам проще заниматься тяжелым физическим трудом, чем сидеть с маленьким ребенком. Таким мнением с 5-tv.ru поделился шоумен Евгений Апанасевич, супруг актрисы Ольги Кузьминой на премьере сериала «Полдень».

«Мужчина бежит вагоны разгружать, только чтобы не сидеть с ребенком<…> Это все неправда, что работать тяжелее<…> Это проще для него», — сказал муж артистки.

О том, каково быть отцом в декрете, Апанасевич знает на своем опыте — в семье именно он взял на себя уход за малышом. По словам мужчины, иногда от этих обязанностей у него едва не «срывает кукуху».

«Паритет по загрузке. У кого больше нагрузки, тот работает, у кого меньше — тот сидит», — рассказал Евгений, отвечая на вопрос о том, как они с женой приняли решение распределить родительский долг.

Кузьмина, будучи популярной и востребованной актрисой, постоянно находится на съемках — именно поэтому ее супруг мужественно взял на себя задачи по уходу за ребенком.

Ранее в июле Кузьмина решительно ответила на обвинения в том, что с новым браком якобы забыла о сыне от первого — 12-летнем Гордее. По словам артистки, мальчика никто не «бросал», а отсутствие его в личном блоге объясняется желанием оградить сына от непрошенного внимания.

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