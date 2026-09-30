Если 1 октября журавли летят низко и молча, то стоит ждать суровую зиму

По народным приметам, начало октября укажет, какой будет погода предстоящей зимой. Об этом написало информационное агентство URA.RU.

Первый день месяца называли «журавлиным летом» или Арина Шиповница. В этот день следили за журавлями: если птицы летят высоко и курлычут — осень будет теплой. Если же они летят низко и молча, то людей ждет суровая зима.

Кроме того, если пернатые начали направляться на юг, то 14 октября стоит ждать первых морозов. Обращали внимание и на бурьян. Высокие растения и обильная паутина на них обещают долгое бабье лето и обилие снега зимой.

Вторым значимым днем считалось 8 октября — Сергий Капустник. В этот день начинали рубить капусту и устраивали «капустные вечорки». Но важна эта дата была еще и потому, что по ней определяли первые морозы. Если на траве иней, то через три недели ударят холода. Это одна из самых конкретных подсказок природы на весь октябрь. Кроме того, смотрели на то, каким утром начался этот день. Если на улице ясно и холодно, то зима будет суровой, с крепкими морозами.

Одним из главных погодных ориентиров является Покров — 14 октября. Если в этот день земля покрылась инеем, то зима близко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неустойчивая погода придет в московский регион зимой. Метели будут чередоваться с оттепелью, и все это будет сопровождаться обилием осадков.

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