Летящий в Тель-Авив пассажирский самолет подал сигнал о захвате

Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал аварийные сигналы во время полета, после чего связь с экипажем была потеряна. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Лайнер сначала передал код 7700, который используется при чрезвычайных ситуациях, а затем код 7500 — международный сигнал, указывающий на возможный захват воздушного судна.

По данным телеканала, на борту лайнера находятся около 180 пассажиров. Связь с экипажем, как сообщалось, была потеряна. При приближении к Тель-Авиву самолет изменил курс и начал удаляться от города.

Посадка лайнеру в Израиле, по информации канала, была запрещена. Самолет совершил разворот над Иорданией, после чего его перенаправили в Саудовскую Аравию.

Для перехвата воздушного судна были подняты военные истребители. Другие обстоятельства произошедшего пока не приводятся, информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95, выполнявший учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли шесть членов экипажа. Еще один военнослужащий получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.