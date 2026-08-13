США готовятся к полному выводу войск из Ирака до 30 сентября

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Американские военные покинут страну, передав ответственность за безопасность местным силам.

Когда США полностью выведут свои войска из Ирака

Фото: www.globallookpress.com/Capt. Robyn Haake/Planetpix

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AP: США планируют завершить вывод своих военных из Ирака к 30 сентября

Соединенные Штаты планируют завершить вывод всех своих вооруженных сил из Ирака к концу сентября. Об этом сообщают журналисты Associated Press (AP) со ссылкой на данные анонимных американских чиновников. Таким образом завершится военное присутствие, продолжающееся с 2003 года.

«В прошлом году американские войска покинули базы в большинстве районов Ирака, но сохранили присутствие в полуавтономном северном курдском регионе. Местные базы регулярно подвергаются нападениям с тех пор, как США и Израиль начали войну в Иране», — сказано в материале.

По данным агентства, премьер-министр Ирака Али аль-Заиди встретился с адмиралом Брэдом Купером, возглавляющим Центральное командование США. Позднее иракский лидер утвердил 30 сентября в качестве окончательной даты завершения военной миссии Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ* и вывода всех ее сил.

Американский чиновник подтвердил, что Вашингтон намерен уложиться в этот срок, но отказался уточнять численность войск, которые задержатся в республике, и их дальнейшую дислокацию.

«Соединенные Штаты, Ирак и партнеры по коалиции добились огромных успехов в разгроме ИГИЛ, и теперь иракские силы, включая „пешмергу“ (курдские военизированные формирования. — Прим. ред.) и другие силы безопасности Курдистана, возглавят борьбу с террористами в Ираке», — заявил чиновник.

Два представителя иракских курдов также сообщили, что вывод американских войск и техники из Эрбиля начался около трех недель назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности передачи Украине европейскими странами оружия, приобретенного у США. Он пояснил, что Вашингтон продает Евросоюзу (ЕС) боеприпасы и истребители, а государства Европы сами решают, как использовать это вооружение.

Он также подчеркнул, что страны ЕС полностью оплачивают все поставки. При этом президент не уточнил, идет ли речь о новых партиях или уже имеющейся технике. На фоне этого некоторые европейские государства начали сокращать объемы военной помощи Киеву, особенно в части поставок зенитных ракетных комплексов Patriot.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана террористической организацией в РФ и запрещена.

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